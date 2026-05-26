Mediaset assume indeterminato per neolaureati senza esperienza | entro quando candidarsi

Mediaset ha avviato una selezione per neolaureati senza esperienza, con contratti a tempo indeterminato. Il programma prevede tirocini formativi, rotazioni e successivo inserimento stabile nell’azienda. La scadenza per candidarsi non è stata specificata. La proposta si rivolge a giovani laureati interessati a entrare nel settore mediatico attraverso un percorso di formazione e formazione interna. La candidatura può essere presentata entro i termini indicati dall’azienda, che non sono stati comunicati.

Il gruppo Mediaset lancia una nuova edizione del programma di assunzioni attraverso tirocini pensato per accompagnare i neolaureati dentro l’azienda attraverso formazione, rotazioni e infine inserimento stabile. L’iniziativa rappresenta un’opportunità molto interessante per chi ha appena concluso un percorso di studi universitario adatto a una carriera all’interno dell’ industria mediatica, con buone prospettive di firmare un contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio del percorso. Cos’è il programma Grape di Mediaset. Grape, acronimo che sta per Graduate Program Experience, è un programma di inserimento e crescita professionale della durata complessiva di due anni, ideato per permettere ai neolaureati di conoscere dall’interno il funzionamento del gruppo Mediaset. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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