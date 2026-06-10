Un pullman ha sbattuto contro un guardrail e si è rovesciato in una scarpata sulla strada provinciale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, coinvolgendo l’autista e sei passeggeri, tutti rimasti feriti. Il veicolo, proveniente dalla direzione opposta, ha perso il controllo, uscendo di strada e terminando nel terrapieno ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Agnosine (Brescia), 10 giugno 2026 – Paura ad Agnosine, in Valle Sabbia dove un bus con a bordo alcune persone è finito fuori strada. I fatti sono accaduti lungo accaduti nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 237 nota come Coste di Sant’Eusebio. Sono rimaste ferite sette persone, oltre all’autista, tra cui due minorenni di 15 e 17 anni, due donne di 42, e 72 anni e due uomini di 48 e 27 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni. https:www.ilgiorno.itvideobus-fuori-strada-nel-bresciano-finisce-in-una-scarpata-mokkqz8w La chiamata al 112 . Quando i fatti sono accaduti le persone presenti sul luogo hanno immediatamente allertato la centrale operativa del numero unico 112 di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agnosine, pullman sbanda, abbatte il guardrail e finisce nella scarpata: feriti l’autista e 6 passeggeri

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