Auto sbanda e finisce nella scarpata muore ragazza di 18 anni | gravi due amici - FOTO

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro, in provincia di Rovigo. Un'auto ha sbandato uscendo dalla carreggiata e finendo in una scarpata. A causa dell’impatto, una ragazza di 18 anni, residente a Ferrara, ha perso la vita, mentre altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Sangue sulle strade. E’ drammatico il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro (Rovigo): nell’impatto, infatti, una ragazza di appena 18 anni, residente a Ferrara, è morta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’auto su cui.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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