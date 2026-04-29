Auto sbanda e finisce nella scarpata muore ragazza di 18 anni | gravi due amici

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro, in provincia di Rovigo. Un’automobile ha sbandato e finito nella scarpata. Nell’impatto, una ragazza di 18 anni, residente a Ferrara, ha perso la vita, mentre due amici che erano con lei sono rimasti feriti con prognosi riservata. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Sangue sulle strade. E’ drammatico il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro (Rovigo): nell’impatto, infatti, una ragazza di appena 18 anni, residente a Ferrara, è morta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’auto su cui.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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