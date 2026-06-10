Domenica 14 giugno, all’ex Base Nato di Bagnoli, si svolge un evento diurno dalle 17 a mezzanotte con i Deep Dish, duo composto da Dubfire e DJ Sharam. Rappresentanti di spicco della musica elettronica, i Deep Dish sono tra i nomi più riconosciuti nel settore. La manifestazione si svolge dopo l’evento di Caposile, portando ancora una volta la cultura club al centro dell’attenzione. L’evento è dedicato agli appassionati di musica elettronica e club culture.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy Si scrive After Caposile, si legge punto di riferimento indiscusso per il clubbing underground internazionale. Una realtà tra le più influenti e rivoluzionarie, che domenica 14 giugno debutterà in grande stile all’ombra del Vesuvio. All’ex Base Nato di Bagnoli, per la precisione, dove dalle 17 a mezzanotte, prenderà forma uno speciale daytime event con protagonisti i Deep Dish, leggendario duo formato da Dubfire e dj Sharam, tra i nomi più autorevoli e celebrati nella storia della musica elettronica mondiale, con alle spalle remix premiati ai Grammy Awards e una carriera intergenerazionale, che ha infiammato i club più prestigiosi del pianeta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - After Caposile all’ex Base Nato di Bagnoli, club culture protagonista coi Deep Dish

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nell’ex base Nato di Bagnoli un’industria della musica dal vivoL’ex base Nato di Bagnoli a Napoli è stata riconvertita in un centro dedicato agli eventi musicali dal vivo.

Bagnoli si accende: i Masters At Work portano la House all’ex Base NatoDomenica 26 aprile, l’ex Base Nato di Bagnoli ospiterà un evento dedicato alla musica House.

Temi più discussi: After Caposile a Napoli: i Deep Dish all’ex Base Nato il 14 giugno; Greta e le favole vere: trailer e uscita del film di Berardo Carboni; Aqua Film Festival 2026: Trionfo di Cinema e Impegno Ambientale alla Casa del Cinema di Roma; Forum del giornalismo musicale 2026: a Faenza il Premio Manzotti a Federico Guglielmi.

After Caposile a Napoli: i Deep Dish all’ex Base Nato il 14 giugnoAfter Caposile debutta a Napoli: il tempio del clubbing underground arriva all’ex Base Nato. Si scrive After Caposile, si legge punto di riferimento indiscusso del clubbing underground internazionale. radiowebitalia.it

After Caposile, una nuova realtà tutta italianaCon l’apertura di Caposile Music la crew di After Caposile consacra un percorso che l’ha condotta ai vertici della scena underground italiana. Nato da un gruppo di amici che ha lavorato sodo per ... parkettchannel.it