Domenica 26 aprile, l’ex Base Nato di Bagnoli ospiterà un evento dedicato alla musica House. Dalle 14:00 fino a mezzanotte, i Masters At Work terranno un dj set che coinvolgerà gli appassionati di questo genere musicale. La manifestazione si svolgerà nel sito di Bagnoli, coinvolgendo artisti di rilievo a livello internazionale e attirando un pubblico interessato alle sonorità della scena mondiale.

I ritmi della House music mondiale approderanno nell’ex Base Nato di Bagnoli domenica 26 aprile, con un dj set che vedrà protagonisti i Masters At Work dalle ore 14:00 fino a mezzanotte. L’evento, che si svolgerà presso il presidio di viale della Liberazione, segna l’apertura di una stagione di grandi produzioni culturali e musicali pensata per trasformare quello spazio industriale in un polo dell’intrattenimento nazionale. La giornata dedicata ai suoni elettronici sarà guidata dai producer newyorkesi Little Louie Vega e Kenny Dope Gonzalez, figure storiche che hanno contribuito alla costruzione del genere House fin dai primi anni Novanta....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnoli si accende: i Masters At Work portano la House all’ex Base Nato

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