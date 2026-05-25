L’ex base Nato di Bagnoli a Napoli è stata riconvertita in un centro dedicato agli eventi musicali dal vivo. Questo progetto rappresenta un esempio di investimento ibrido che combina spazi per l’intrattenimento con infrastrutture dedicate. La trasformazione coinvolge strutture dell’ex base militare e mira a creare un polo per eventi nella regione. La riconversione è stata avviata come parte di un piano di riqualificazione territoriale, con l’obiettivo di sviluppare un’area dedicata alla cultura e allo spettacolo dal vivo.

LA RICONVERSIONE dell’ex base Nato di Bagnoli, a Napoli, in polo per eventi si sta rivelando uno dei casi più interessanti di investimento ibrido tra entertainment e infrastrutture nel Sud Italia. Il progetto si configura come una piattaforma produttiva complessa, in cui la sostenibilità economica si gioca sull’equilibrio tra costi di produzione, valorizzazione degli asset e capacità di attrarre pubblico su larga scala. Il centro del modello finanziario è la produzione di concerti e grandi eventi, con una struttura di ricavi articolata ma fortemente dipendente dal ticketing. È la vendita dei biglietti la principale fonte di incasso diretto, integrata da sponsorizzazioni, attività di food and beverage e da concessioni commerciali interne all’area, ricavata nell’ex sede della Nato Comando Joint Force Command Naples. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nell’ex base Nato di Bagnoli un’industria della musica dal vivo

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