Affari tuoi è tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Ogni giorno, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino colleziona ascolti clamoroso sui teleschermi di Rai 1 nonostante la grande concorrenza di Canale 5 dove va in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato una novità che siamo sicuri non piacerà ai fans di Stefano De Martino. Affari tuoi subirà un importante cambio di programmazione a causa della messa in onda dei Mondiali di calcio, in svolgimento tra America, Messico e Canada. In particolare, giovedì 11 giugno non andrà in onda il gioco dei pacchi per lasciare spazio alla serata d'apertura della manifestazione sportiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Ilsipontino.net - Affari tuoi stasera non va in onda su Rai 1: doccia gelata per i fans di Stefano De Martino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Affari Tuoi va in onda nonostante il lutto di Stefano De Martino: ecco perché

Notizie e thread social correlati

Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, la programmazione di RaiStasera, 31 marzo, non sarà trasmesso il programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi di Stefano De Martino non va in onda stasera, 26 marzo 2026, perchè? Il motivo e quando torna su Rai1Stasera, giovedì 26 marzo 2026, non andrà in onda su Rai1 la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino.

Temi più discussi: Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano De Martino si ferma, quando torna e fino a quando va avanti in estate; Affari Tuoi, stasera salta la puntata: De Martino si ferma due volte dopo il record, Gerry Scotti prepara il ribaltone; Affari Tuoi non va in onda stasera 7 giugno, il cambio di programmazione per De Martino; Affari Tuoi non va in onda stasera e domenica, cambio di programmazione per la Nazionale di calcio.

Affari Tuoi non va in onda stasera 7 giugno, cambio programmazione su Rai 1. Il motivo dello stopLa Rai cambia programmazione tv e ferma Affari Tuoi. Ecco perché De Martino non va in onda oggi 6 giugno su Rai 1. libero.it

Affari Tuoi, stop improvviso per Stefano De Martino: perché stasera non va in onda e quando tornaStefano De Martino si ferma per una sera: Affari Tuoi lascia spazio all’Eurovision Song Contest 2026. Ecco quando torna in tv il gioco dei pacchi di Rai 1. libero.it