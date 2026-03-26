Stasera, giovedì 26 marzo 2026, non andrà in onda su Rai1 la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. La trasmissione è stata cancellata dalla programmazione senza indicazioni su una possibile replica o data di ritorno. La motivazione di questa variazione non è stata comunicata ufficialmente dalla rete.

Cambio di programmazione su Rai1: salta la puntata di stasera, giovedì 26 marzo 2026, di Affari Tuoi. Il gioco televisivo dei pacchi presentato da Stefano De Martino non va in onda. Scopriamo il perchè e quando torna in tv! Affari Tuoi stasera non va in onda: perchè salta la puntata di oggi – giovedì 26 marzo 2026? Stasera, giovedì 26 marzo 2026, non va in onda la puntata di oggi di Affari Tuoi. Il game show condotto con grandissimo successo da Stefano De Martino nella fascia dell’access prime time di Raiuno non va in onda. Il motivo? Semplice, il programma televisivo lascia spazio alla diretta della partita dei playoff Italia – Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Affari Tuoi di Stefano De Martino non va in onda stasera, 26 marzo 2026, perchè? Il motivo e quando torna su Rai1

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Affari tuoi non va in onda stasera, cambia la programmazione di Rai1 di giovedì 26 marzoStefano De Martino si ferma per un giorno. Affari tuoi non va in onda stasera. Il gioco dei pacchi di Rai1 tornerà in palinsesto da venerdì 27 marzo. fanpage.it

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