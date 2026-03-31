Affari tuoi non va in onda stasera | Stefano De Martino si ferma la programmazione di Rai

Stasera, 31 marzo, non sarà trasmesso il programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino. La trasmissione, noto tra il pubblico, è stata sospesa e non comparirà nel palinsesto della serata. La decisione riguarda esclusivamente questa data e non sono state fornite motivazioni ufficiali per l’interruzione.

Salta l’appuntamento con Affari Tuoi nella serata di martedì 31 marzo: il popolare programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Al posto del gioco dei pacchi, la rete ammiraglia Rai trasmetterà un evento sportivo di primo piano: la sfida Bosnia – Italia, decisiva per il cammino verso i Mondiali di Calcio 2026. Una scelta legata all’importanza dell’incontro, che potrebbe risultare determinante per la qualificazione della Nazionale italiana alla competizione internazionale. Gli spettatori dovranno quindi rinunciare, per una sera, alle dinamiche di gioco di Affari Tuoi, dalle offerte del Dottore alle gag di Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, la programmazione di Rai Articoli correlati Leggi anche: Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1 Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai 1 e quando torna Stefano De Martino Tutti gli aggiornamenti su Affari tuoi non va in onda stasera... Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino; Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano de Martino salta la puntata del 26 marzo e quando torna in onda; Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai; Affari tuoi, Ileana imbarazza De Martino: Ti ho sognato, mi hai suggerito un numero. Ecco quanto ha vinto. Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1Il programma condotto da Stefano De Martino non va in onda. Al suo posto un importante evento sportivo. La partita tra Bosnia e Italia valida per la qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026. Leggi le ... fanpage.it Affari tuoi oggi non va onda, martedì 31 marzo, il motivo: il perchéAffari tuoi oggi, 31 marzo 2026, si ferma e non va in onda, perché? Il motivo dello stop della Rai e cosa va al suo posto ... superguidatv.it Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma - facebook.com facebook