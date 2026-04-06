E’ il Carbonara day perché è la pasta più amata dagli italiani

Oggi, 6 aprile, si celebra il Carbonara Day, dedicato alla pasta più apprezzata dagli italiani. Questa giornata mira a rendere omaggio a un piatto tradizionale che, nel tempo, è diventato simbolo della cucina nazionale. La ricorrenza si svolge in diversi contesti, con eventi e iniziative che coinvolgono ristoranti, chef e appassionati di gastronomia. La Carbonara rappresenta un punto fermo della cultura culinaria del paese.

(Adnkronos) – Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day. Un'indagine commissionata ad AstraRicerche dai Pastai di Unione Italiana Food, l'associazione di categoria aderente a Confindustria, rivela infatti che la carbonara si piazza al primo posto per 1 italiano su 2 (46,1%) tanto da venire promossa a pieni voti, con un bel 10 e lode. La 'regina' Carbonara con il 46% delle preferenze supera altre ricette iconiche del Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%). Nettamente distaccate, seguono nella classifica delle ricette preferite, la Amatriciana (29,4%), Pomodoro e basilico (29,3%) e la Pasta al pesto (27,5%). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Si festeggia oggi il Carbonara Day una giornata dedicata a questo tipico piatto italiano! Prepariamolo insieme con la mia ricetta: https://blog.giallozafferano.it/lericettedibea/spaghetti-alla-carbonara/ facebook

Nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, la ‘regina’ Carbonara con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche nel Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%) x.com