AEW | Jon Moxley svela cosa ama di più della compagnia

Jon Moxley ha dichiarato di apprezzare particolarmente l’atmosfera di libertà e autonomia che si respira in AEW. Ha spiegato che questa sensazione permette ai wrestler di esprimersi al meglio senza pressioni eccessive. La sua preferenza non si concentra sui titoli o sui match, ma sulla libertà creativa offerta dalla compagnia. La sua opinione è stata condivisa durante un’intervista recente.

Jon Moxley ha rivelato quale sia uno degli aspetti che apprezza maggiormente di AEW, e la risposta non riguarda né titoli né avversari. L’attuale AEW Continental Champion è intervenuto nel programma Fox19 Now Cincinnati per promuovere Dynamite & Collision: Summer Blockbuster, speciale televisivo che si terrà all’ Andrew J. Brady Music Center di Cincinnati. Nel corso dell’intervista, il leader dei Death Riders ha spiegato che una delle caratteristiche che più lo affascinano di All Elite Wrestling è la scelta delle location che ospitano gli eventi. Secondo Moxley, la AEW è riuscita negli anni a differenziarsi proponendo show in contesti molto particolari, lontani dalle classiche arene utilizzate abitualmente dal wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jon Moxley vs El Clon | AEW Dynamite, 2/25/26

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