AEW | Jon Moxley accetta la sfida di Will Ospreay per Dynasty

Nella AEW, Jon Moxley ha accettato la sfida di Will Ospreay per il prossimo evento Dynasty. Questo annuncio segue la partecipazione della federazione al pay-per-view AEW Revolution, che si è svolto all’inizio di questo mese e ha riscosso un’ampia attenzione tra gli appassionati di wrestling. La sfida tra i due wrestler è ora ufficiale e suscita interesse tra i fan.

All’inizio di questo mese, la AEW ha ospitato il suo primo pay-per-view dell’anno, AEW Revolution, che si è rivelato un grande successo per la federazione. Con Revolution ormai alle spalle, la federazione si sta già preparando per il suo prossimo PPV. Il mese prossimo, la All Elite si sposterà in Canada per ospitare il suo primo PPV in assoluto a Vancouver, AEW Dynasty. L’evento principale si terrà il 12 aprile 2026, quindi mancano solo poche settimane. Poiché finora era stato ufficializzato un solo incontro per lo show, Will Ospreay ha lanciato una sfida all’attuale campione continentale Jon Moxley nella puntata di ieri sera di Dynamite. Jon Moxley accetta la sfida di Will Ospreay a AEW Dynamite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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