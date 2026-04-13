Durante l'evento AEW Dynasty, Jon Moxley ha affrontato Will Ospreay in un match durato circa 18 minuti. Alla fine del confronto, Moxley è riuscito a conservare il titolo AEW Continental Championship, sconfiggendo il suo avversario. La vittoria ha confermato la sua posizione come detentore del titolo in questa occasione.

Jon Moxley ha difeso con successo il titolo AEW Continental Championship ad AEW Dynasty, sconfiggendo Will Ospreay in un incontro molto combattuto durato 18 minuti e mantenendo così il titolo. L’incontro è stato estremamente fisico, con Ospreay che ha puntato principalmente a infliggere punizioni a Moxley piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul metterlo al tappeto. Nonostante abbia subito danni notevoli, Moxley ha dimostrato grande resistenza e ha ribaltato le sorti dell’incontro con una piledriver. Gli arbitri hanno controllato brevemente Ospreay dopo che questi ha faticato a riprendersi, ma è riuscito ad evitare il conteggio di 10 e a continuare.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley difende con successo il titolo continentale a Dynasty

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