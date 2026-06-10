A maggio, l’aeroporto di Perugia ha registrato oltre 70.000 passeggeri, segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Le città europee sono tra le destinazioni più frequentate, contribuendo alla crescita complessiva. La quota di passeggeri sui voli nazionali si mantiene stabile, mentre quella sui voli internazionali mostra variazioni, con alcune rotte che registrano un aumento rispetto all’anno precedente.

Quali città europee stanno trainando il record di passeggeri a maggio?. Come si è spostata la quota tra voli nazionali e internazionali?. Quanto è cresciuto il traffico totale nei primi cinque mesi dell'anno?. Quali rotte verso le isole italiane hanno attirato più viaggiatori?.? In Breve 74.855 passeggeri a maggio, crescita dell'8,6% rispetto al maggio 2025.. Totale passeggeri gennaio-maggio 2026 pari a 218.149, incremento del 7,3%.. Traffico internazionale al 66,7% con rotte principali Londra, Tirana e Bruxelles.. Voli nazionali verso Catania, Palermo e Cagliari coprono il 32,1% dei flussi.. L’Aeroporto dell’Umbria segna il record: a maggio superati i 70 mila passeggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Aeroporto Perugia: maggio vola oltre i 70.000 passeggeri

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Perché l'aeroporto di Firenze è un disastro

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