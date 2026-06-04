Fiumicino vola oltre quota 50 milioni di passeggeri | è il settimo aeroporto in Europa

Fiumicino ha superato i 50 milioni di passeggeri nel 2026, diventando il settimo aeroporto più trafficato in Europa. Nel 2025, gli aeroporti italiani hanno totalizzato oltre 230 milioni di passeggeri, registrando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita evidenzia l’espansione del trasporto aereo nel paese e il rafforzamento della posizione degli scali italiani nel contesto europeo.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Gli aeroporti italiani superano quota 230 milioni di passeggeri nel 2025. Un risultato che conferma la crescita del trasporto aereo nazionale e il ruolo sempre più centrale degli scali italiani nel panorama europeo. È quanto emerge dalla XX edizione del Fact Book, il rapporto annuale del Centro Itsm – Iccsai Transport and Sustainable Mobility, presentato durante il convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?”, organizzato da Enac con l’ Università degli Studi di Bergamo. Secondo il rapporto, nel 2025 sono otto gli scali italiani che hanno superato la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Un dato che fotografa un sistema aeroportuale in forte movimento, sostenuto dalla ripresa della domanda, dai flussi turistici e dal rafforzamento dei collegamenti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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