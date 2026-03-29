L'aeroporto di Parma ha completato in trenta giorni i lavori di ristrutturazione del terminal, che ora si presenta rinnovato in vista della stagione estiva. L'aeroporto si aspetta di superare i 400.000 passeggeri nei prossimi mesi, puntando a incrementare il traffico aereo e migliorare i servizi offerti. La ristrutturazione ha coinvolto l'intera struttura, pronta a sostenere un aumento di viaggiatori.

Il terminal dell’aeroporto di Parma si è trasformato in soli trenta giorni, emergendo da un cantiere intensivo pronto per la stagione estiva. Con l’obiettivo di raggiungere i 400.000 passeggeri annuali e tre nuove rotte extra UE, lo scalo si prepara a ripartire con una struttura rinnovata e servizi potenziati. Questo risultato straordinario non è stato ottenuto solo grazie ai lavori fisici, ma soprattutto attraverso il lavoro congiunto di manager, personale operativo e tecnici che hanno superato ostacoli complessi in tempi record. L’intervento ha interessato direttamente le aree critiche per il flusso dei viaggiatori: dai punti di imbarco ai controlli di sicurezza e passaporti, diventando un nodo fondamentale per l’operatività dello scalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aeroporto Parma: 30 giorni per un nuovo terminal e 400.000 passeggeri

Articoli correlati

Il terminal dell’aeroporto rinasce in 30 giorni: il Verdi pronto alla ripartenza. Obiettivo: 400mila passeggeri all’annoIn appena trenta giorni, quello che sembrava un obiettivo ambizioso si è trasformato in realtà.

Pioggia dentro l'aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d'acqua: passeggeri postano videoLa forte pioggia a Fiumicino ha creato disagi anche all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma.

Una raccolta di contenuti su Aeroporto Parma

Argomenti discussi: Contributi pubblici per l'aeroporto: E' giusto che i gestori privati abbiano delle agevolazioni di questa portata?; EOS Show a Parma: tutto quello che c’è da sapere sulla mostra della caccia, del tiro e dell’outdoor.