Oltre 30mila litri di benzina di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del comando di Roma. I militari hanno trovato il carburante in un’autocisterna nel parcheggio di un capannone a Cerveteri, nell’area metropolitana della capitale. Il camion, partito dalla Germania e diretto in Campania, era guidato da un conducente polacco e trasportava benzina destinata a un traffico illecito in cui il carburante viene venduto a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sono stati sequestrati il carico, il magazzino in cui l’autocisterna era parcheggiata e 37 mila euro in contanti, riconducibili a proventi del mercato nero di carburante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, Gdf sequestra 30mila litri di benzina da contrabbando

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Sequestrati 30mila litri di gasolio di contrabbando a Guidonia Montecelio

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