Un rappresentante locale ha scritto una lettera al ministro dell’interno, chiedendo di avviare i voli di linea dall’aeroporto di Grottaglie. La richiesta mira a riaccendere i collegamenti regolari per i passeggeri e portare nuovamente l’attenzione sul futuro dell’aeroporto. La missiva sottolinea l’esigenza di un confronto diretto con il governo per discutere la ripresa dei voli di linea.

Tarantini Time Quotidiano Riportare al centro dell’agenda nazionale il futuro dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie e aprire un confronto diretto con il Governo sulla possibilità di attivare i collegamenti di linea per i passeggeri. È questo l’obiettivo della lettera inviata dal sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nella comunicazione istituzionale il primo cittadino evidenzia come il “Marcello Arlotta” rappresenti una delle infrastrutture strategiche più importanti del Mezzogiorno e come il tema della sua piena operatività continui a essere una delle principali richieste provenienti dal territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, D’Alò scrive a Salvini: “È il momento di attivare i voli di linea”

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