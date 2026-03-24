Un aereo dell' Aeronautica militare sorvola i cieli tra Viarolo e Baganzola

Martedì 24 marzo, intorno all'ora di pranzo, un aereo dell'aeronautica militare italiana, un Lockheed C-130J Hercules, ha sorvolato l'area tra Viarolo e Baganzola. L'operazione è stata documentata dagli abitanti della zona, che hanno riferito di aver osservato il velivolo mentre attraversava i cieli a bassa quota. Nessuna comunicazione ufficiale è stata resa nota riguardo alla presenza dell'aereo in quella regione.

Un aereo dell'aeronautica militare italiana, un Loocked c130 J Hercules, ha sorvolato la zona tra Viarolo e Baganzola all'ora di pranzo di martedì 24 marzo. Poco prima delle ore 13.30 i residenti hanno visto il velivolo che, come riporta il sito di tracciamento Flight radar, appartiene all'Italy Air Force, volare sulle proprie teste. Molti si sono chiesti di cosa si trattasse. Secondo la traccia radar il Loocked c130 J Hercules ha effettuati alcuni giri, descritti come cerchi concentrici, tra l'aeroporto Giuseppe Verdi e le località di Viarolo e di Baganzola. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: L'Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a ViterboIl trasferimento del 72esimo stormo da Frosinone diventa operativo, ma l'iter durerà tre anni. Precipita un aereo dell'aeronautica militare vicino al Parco del Circeo Aggiornamenti e notizie su Un aereo dell'Aeronautica militare... Temi più discussi: Colombia, cade aereo militare con 128 persone a bordo; Colombia, precipita aereo con oltre 100 militari a bordo: 66 morti e decine di feriti; Tragedia in Colombia: aereo militare precipita e va a fuoco con oltre 100 soldati a bordo; Colombia, cade un aereo militare con 125 persone a bordo. Decine di morti. Un aereo Hercules dell'aeronautica colombiana si schianta a Putumayo con le truppe a bordoUn aereo Hercules dell’Aeronautica militare colombiana è precipitato durante il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo. Il ministro della Difesa ha confermato l’incidente, senza for ... it.euronews.com Tragedia in Colombia: aereo militare si schianta al decollo, 66 mortiIl presidente colombiano Gustavo Petro critica i ritardi burocratici nei piani di modernizzazione delle forze armate ... italiaoggi.it Allerta Meteo, arriva il ciclone Deborah: "domani burrasca forte in 9 regioni", avviso dell'Aeronautica Militare - facebook.com facebook #Concorso VFT per volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: arriva il maxi bando da 3.382 posti. Leggi i dettagli x.com