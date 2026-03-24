(LaPresse) Un aereo da trasporto militare con 121 persone a bordo, per lo più soldati, si è schiantato poco dopo il decollo lunedì a Puerto Leguizamo, in Colombia, uccidendo almeno 33 persone e lasciando almeno 81 feriti, secondo il vicesindaco della città. Puerto Leguizamo si trova a Putumayo, una provincia amazzonica che confina con l’Ecuador e il Perù. Il video condiviso dall’esercito colombiano mostra gli operatori di emergenza che trasferiscono i passeggeri feriti da un aereo alle ambulanze in attesa nella capitale Bogotà. A bordo di un aereo è stato visto anche il ministro della Difesa Pedro Sánchez mentre parlava ai feriti. Sánchez ha detto su X che l’aereo precipitato lunedì stava trasportando truppe in un’altra città del Putumayo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, aereo militare si schianta dopo il decollo: le immagini dei soccorsi

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