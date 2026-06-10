Quattro club di Serie A, tra cui Lecce, Cagliari, Parma e Sassuolo, hanno mostrato interesse per il centrocampista della Juventus. Si tratta di incontri e trattative in corso per la prossima stagione, ma non sono state ancora definite le scelte ufficiali. La decisione finale dipenderà da vari fattori, tra cui le offerte economiche e le strategie di mercato delle squadre coinvolte. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo al trasferimento.

di Luca Fiore Adzic nel mirino di Lecce, Cagliari, Parma e Sassuolo per la prossima stagione: ecco quale sarebbe l’opzione migliore per il centrocampista bianconero. Il futuro di Vasilije Adzic potrebbe essere lontano da Torino nella prossima sessione di calciomercato. Il giovanissimo talento della Juventus ha espresso il desiderio di voler trovare maggiore spazio e continuità sul campo, una necessità fondamentale per il suo percorso di crescita che potrebbe spingerlo a valutare una partenza temporanea o definitiva. Di fronte a questa situazione, diversi club della massima serie si sono attivati per raccogliere informazioni e comprendere la fattibilità di un’operazione, pronti a garantire al ragazzo quel minutaggio nei 90 minuti che finora ha faticato a trovare in maglia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Adzic corteggiato da 4 club di Serie A: Lecce, Cagliari, Parma e Sassuolo sul centrocampista bianconero, ma quale sarebbe l’opzione migliore?

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