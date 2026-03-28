Il centrocampista lusitano è tra i nomi considerati dalla Juventus come possibile rinforzo per la rosa. La società sta monitorando la situazione, ma deve fare i conti con l’interesse di un importante club europeo che ha espresso interesse per il giocatore. La trattativa non è ancora definita e rimangono da valutare le rispettive offerte e le disponibilità del calciatore.

Bernardo Silva Juve: il calciatore lusitano è un obiettivo bianconero, ma occhio alla concorrenza di questa big europea. La Juve pianifica il nuovo ciclo tecnico puntando su elementi in grado di garantire un immediato salto di qualità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la strategia del club bianconero è chiara: servono innesti di spessore per alzare l’asticella della competitività.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Luciano Spalletti ha espresso la necessità di inserire in rosa giocatori dotati di esperienza e carisma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve: il centrocampista è un obiettivo bianconero, ma attenzione alla concorrenza di questo top club europeo

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