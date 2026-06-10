Adescò una tredicenne medico radiato

Un ex medico di 44 anni è stato condannato per aver adescato una tredicenne. Insieme ad altre due persone, si erano presentati come coetanei della vittima per entrare in contatto con lei. La polizia ha ricostruito i fatti e ha arrestato gli imputati, che sono stati poi sottoposti a procedimento giudiziario. L’ex medico era stato radiato dall’ordine professionale.

Matteo Rodogna per www.ilrestodelcarlino.it – Ferrara, 10 giugno 2026 – Radiato definitivamente dall’ordine dei medici il 44enne ferrarese condannato in primo grado – con rito abbreviato – a cinque anni di carcere per violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una 13enne della provincia di Viterbo per aver adescato, ricattato e costretto la minore, insieme ad altri tre uomini, anche loro condannati, a inviare foto e video a sfondo sessuale. A comunicare il provvedimento lo stesso ordine: “La radiazione definitiva conclude il procedimento di competenza ordinistica avviato a seguito della vicenda giudiziaria che aveva suscitato profondo sconcerto nell’opinione pubblica e all’interno della stessa comunità medica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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