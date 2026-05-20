Filmava le giocatrici negli spogliatoi con una telecamera nascosta | allenatore radiato a vita dall’Uefa

Un ex allenatore della nazionale femminile Under-19 è stato sospeso a vita dall’Uefa dopo che è stato scoperto aver filmato di nascosto alcune giocatrici negli spogliatoi, mentre si facevano la doccia o si cambiavano. L’indagine ha portato alla luce delle registrazioni realizzate con una telecamera nascosta. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione, che ha agito per preservare la tutela delle giocatrici coinvolte. L’uomo non potrà più esercitare ruoli nel calcio a livello europeo.

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L’ex allenatore della nazionale femminile Under-19 della Repubblica Ceca, Petr Vlachovsky, è stato radiato a vita dall’Uefa dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver filmato di nascosto alcune giocatrici mentre facevano la doccia o si cambiavano negli spogliatoi. L’indagine ha stabilito che, tra il 2019 e il 2023, Vlachovsky aveva registrato 15 atlete utilizzando una telecamera nascosta all’interno del suo zaino. L’Uefa ha inoltre chiesto alla Fifa di rendere valida la squalifica a livello mondiale e alla Federcalcio ceca di ritirargli la licenza da allenatore. In precedenza, nel 2023, Vlachovsky era già stato condannato per detenzione di materiale pedopornografico, ricevendo una pena di un anno di carcere con sospensione condizionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Filmava le giocatrici negli spogliatoi con una telecamera nascosta: allenatore radiato a vita dall’Uefa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Filmava le giocatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vita Petr Vlachovsky filmava le giocatrici sotto la doccia di nascosto: squalificato a vita dalla UefaLa decisione della Federazione è arrivata dopo la condanna penale dell'ex tecnico dell'Under 19 della Repubblica Ceca. Dal 2019 al 2023, Petr Vlachovsky ha ripreso le atletle a loro insaputa mentre si trovavano negli spogliatoi. L'Uefa ha chiesto alla Fifa di estendere la squalifica a livello globale shorturl.at/2ozfM x.com Filmava le giocatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vitaL'Uefa ha deciso di squalificare a vita Petr Vlachovsky da qualsiasi attività calcistica per violazione delle regole basilari di condotta decorosa. L'ex allenatore della nazionale femminile Under-19 ... tg24.sky.it Petr Vlachovsky filmava le giocatrici sotto la doccia di nascosto: squalificato a vita dalla UefaLa decisione della Federazione è arrivata dopo la condanna penale dell'ex tecnico dell'Under 19 della Repubblica Ceca ... fanpage.it