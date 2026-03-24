Adescavano gay ed etero in chat con la promessa di incontri sessuali per poi rapinarli condannata la coppia diabolica

Una coppia è stata condannata per aver adescato uomini, sia eterosessuali che gay, attraverso chat online con l’intento di incontrarli e rapinarli. Secondo le indagini, i due avevano ideato un sistema per attirare le vittime promettendo rapporti sessuali, per poi mettere in atto i furti. La loro modalità operativa era rivolta a entrambi i gruppi di uomini senza distinzione.

Ai due erano stati addebitati due colpi, per i quali il sostituto procuratore Luca Bertuzzi aveva chiesto il giudizio immediato, anche se non si esclude che possano essere una decina le vittime finite nella loro rete Eterosessuali e gay per loro non facevano differenza e, secondo quanto accertato dagli inquirenti, avevano messo a punto un modus operandi per rapinarli entrambi col miraggio di una notte di sesso sfrenato. A chiudere il cerchio intorno alla coppia diabolica, lui un 41enne e lei una 43enne, erano stati i carabinieri che, lo scorso 15 aprile, avevano arrestato anche la donna dopo che l'uomo era già finito in manette nel gennaio del 2025 coinvolto in una rapina avvenuta lo scorso 30 ottobre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Adescavano gay su un sito di incontri per rapinarli: ecco come. La sentenzaBologna, 27 gennaio 2026 - Venivano adescati tramite un sito di incontri, poi, una volta in casa, venivano storditi e rapinati. Truffe agli anziani in tutta Italia. A Monza il colpo da mezzo milione. Condannata la coppia diabolicaCondannata la coppia diabolica accusata di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della...