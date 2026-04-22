Adescavano minorenne online | sei persone nei guai indagini anche ad Agrigento

Sei persone sono state coinvolte in un'indagine che riguarda un network che si estende su diverse regioni italiane, tra cui Toscana e Sicilia, e si arriva fino ad Agrigento. Le autorità stanno indagando su episodi di adescamento online di una minorenne, con l’obiettivo di ottenere materiale intimo. Le indagini sono in corso per chiarire l’intera dinamica dei fatti e individuare eventuali altri coinvolti.

Una rete che attraversa l’Italia e arriva fino ad Agrigento, passando per Toscana e Sicilia, con un unico obiettivo: adescare una minorenne online e spingerla a produrre materiale intimo. È questo il quadro emerso da un’indagine della polizia di Stato che ha portato alla denuncia di sei uomini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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