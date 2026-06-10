Addio Barcellona l’agente blinda Bastoni | L’Inter è casa sua | VIDEO CM

L'agente di Bastoni ha confermato che il difensore resterà all'Inter, definendola come sua casa. Il Barcellona aveva mostrato interesse per il giocatore, ma non ha presentato un'offerta concreta che soddisfacesse le richieste del club nerazzurro. Non ci sono state ulteriori trattative o sviluppi ufficiali da parte del club spagnolo. Bastoni continuerà a giocare con la maglia dell'Inter, secondo le dichiarazioni del suo procuratore.

Tinti, procuratore del difensore, ha chiarito il futuro del suo assistito dopo le recenti voci di mercato Il Barcellona ha inseguito a lungo Alessandro Bastoni, senza però mai sferrare l’assalto decisivo e che soddisfacessero le richieste eventualmente dell’ Inter. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il club nerazzurro valuta almeno 80 milioni di euro il suo alfiere difensivo, con gli spagnoli e le altre big d’Europa che non hanno formulato offerte in grado di far riflettere la dirigenza di Viale della Liberazione. Inoltre, a blindare Bastoni a Milano, ci ha pensato il suo agente Tullio Tinti: “ È un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto e ha la maglia dell’Inter addosso da sempre “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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