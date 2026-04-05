Inter Marotta blinda Bastoni | Niente Barcellona resta un patrimonio

Prima dell'inizio della partita tra Inter e Roma, Giuseppe Marotta ha dichiarato che Alessandro Bastoni rimarrà in nerazzurro e non partirà per il Barcellona. La società ha deciso di tutelare il difensore, definendolo un elemento importante per il club. La posizione ufficiale è che Bastoni resta all'Inter, respingendo le voci di un possibile trasferimento. La decisione è stata comunicata poco prima del calcio d'inizio del match.

Giuseppe Marotta erige un muro a difesa di Alessandro Bastoni e blinda il difensore dalle sirene del Barcellona a pochi istanti dal fischio d’inizio di Inter-Roma. Il Presidente nerazzurro, intervenuto ai microfoni della stampa nel pre-partita di San Siro, ha bollato come inaccettabile il clima di critica attorno al centrale della Nazionale dopo il fallimento mondiale. «È vergognoso il linciaggio mediatico a cui è sottoposto; l’errore umano fa parte del percorso di crescita e lui resta un patrimonio incedibile dell’ Inter », ha sentenziato il numero uno di Viale della Liberazione, smentendo categoricamente ogni ipotesi di cessione verso la Spagna. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Marotta blinda Bastoni: “Niente Barcellona, resta un patrimonio”. Inter, terremoto Bastoni: il Barcellona insiste, Marotta chiede Dani OlmoL’Inter e il Barcellona aprono un asse di mercato potenzialmente sismico: il pressing di Hansi Flick per Alessandro Bastoni si è trasformato in... Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstredi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Barcellona pianifica in vista dell’estate l’assalto ad Alessandro Bastoni: la richiesta è di almeno... Inter, prima mossa del Barcellona per Bastoni ma accordo ancora lontano: Leoni l’erede designato per MarottaIl Barcellona ha presentato un’offerta per Bastoni ritenuta però troppo bassa dall'Inter. Intanto Marotta riallaccia i contatti con Leoni del Liverpool, inseguito la scorsa estate ... sport.virgilio.it Inter, Bastoni e l’effetto farfalla sul Barcellona: la figuraccia con l’Italia complica la rifondazioneLa figuraccia di Bastoni in Bosnia-Italia e l'effetto farfalla sull'Inter: il Barcellona ora può fare pressione sul club nerazzurro e complicare la rifondazione ideata da Marotta ... sport.virgilio.it