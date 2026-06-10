Patrizia Caselli è morta a 66 anni. La conduttrice televisiva, attrice, showgirl e cantante si è spenta in giornata. Le cause della morte non sono state rese note. Caselli aveva avuto un ruolo importante tra gli anni Ottanta e Novanta, partecipando a vari programmi televisivi e spettacoli. La notizia è stata confermata dai familiari. La salma sarà sepolta in privato.

Si è spenta a 66 anni Patrizia Caselli, nota conduttrice televisiva, attrice, showgirl e cantante che ha attraversato stagioni delicatissime della tv tra gli anni Ottanta e Novanta. La triste notizia è stata comunicata nelle prime ore della giornata attraverso i suoi canali social, suscitando immediato cordoglio tra colleghi e ammiratori. Raffinata, colta e dotata di una presenza scenica magnetica, l’artista friulana combatteva da tempo una battaglia estremamente difficile lontano dai riflettori. Solo di recente, nel 2024, aveva scelto di condividere pubblicamente il proprio percorso clinico, affrontando il dolore con grande dignità malgrado la diagnosi di tumore ormai giunto al terzo stadio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Patrizia Caselli, le cause della morte a 66 anni della conduttrice

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