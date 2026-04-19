Una rotonda dedicata a Bettino Craxi attesa la figlia per l’intitolazione

A Ferrara, una rotonda tra via Bacchelli e via Pannonius sarà intitolata a Bettino Craxi. L’evento si terrà il 30 aprile e vedrà la partecipazione della figlia dell’ex presidente del Consiglio. La cerimonia è stata annunciata da Forza Italia, che ha comunicato la presenza di Stefania Craxi all’iniziativa.

Una rotonda intitolata a Bettino Craxi. Forza Italia ha annunciato che la figlia Stefania Craxi, il prossimo 30 aprile sarà presente a Ferrara per l’intitolazione della rotonda dedicata al padre, situata fra via Bacchelli e via Pannonius.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl luogo, come.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate A Bettino Craxi una piazza a Benevento, Mastella: “E’ stato un fuoriclasse”“Bettino Craxi: un servitore della patria, del paese e un leader socialdemocratico. Benevento, sabato la cerimonia inaugurale di piazzale Bettino Craxi“Sabato mattina alle ore 11,00, insieme al figlio Bobo e al segretario nazionale di Avanti Psi Vincenzo Maraio, inaugureremo piazzale Bettino Craxi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rotonda Craxi. La figlia Stefania all’inaugurazione; Una targa per Craxi. Omaggio all’ex premier: Una traccia indelebile. Una piazza a Bettino Craxi. Grande festa ieri ad ArcilleCAMPAGNATICO Inaugurata ieri mattina ad Arcille la piazza intitolata a Bettino Craxi. La decisione era stata presa dall’amministrazione comunale di... CAMPAGNATICOInaugurata ieri mattina ad Arcille la ... lanazione.it Una rotatoria per Craxi. L’ufficialità dal prefetto. Sarà in via PannoniusÈ passato quasi un anno da quando il Consiglio Comunale votò per intitolare uno spazio pubblico all’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. Adesso, è ... ilrestodelcarlino.it Dalle motivazioni emerge che il Parlamento Europeo ha confermato l'immunità dell'eurodeputata di Avs per 'fumus persecutionis', come fece la Camera nel 1993 per Bettino Craxi. L'Aula evidenzia presunte motivazioni politiche dell'Ungheria e sostiene che S facebook