Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, Forza Italia si trova coinvolta in una serie di tensioni interne, con Marina Berlusconi e Stefania Craxi che hanno commentato pubblicamente la situazione. Secondo alcune fonti, la situazione potrebbe aver provocato reazioni tra i membri del partito, mentre si parla di un effetto domino che ha investito anche il quadro politico più ampio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità La figlia dell'ex segretario del Partito socialista è la nuova capogruppo degli azzurri in Senato, dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri. "Un normale avvicendamento non legato al referendum", dice. Il rinnovamento (da dietro le quinte) guidato dalla primogenita del Cavaliere Se non è un terremoto, politicamente parlando, poco ci manca. Alla fine l'onda lunga della sconfitta al referendum sulla giustizia ha travolto anche Forza Italia. Dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, e quelle, sofferte e imposte, della ministra del turismo Daniela Santanchè, è arrivato anche un avvicendamento dentro gli azzurri. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Marina Berlusconi, Stefania Craxi e la scossa dentro Forza Italia: "Silvio e Bettino da lassù staranno ridendo"

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