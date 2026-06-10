Addio a Patrizia Caselli dalla Rai a Craxi | si spegne a 66 anni uno dei volti della tv italiana

Da notizieaudaci.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Storica conduttrice di “Detto tra noi”, aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore: «Mi fa paura». Il mondo della televisione italiana piange Patrizia Caselli, attrice, conduttrice, showgirl e cantante morta all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili social, chiudendo una pagina importante della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Caselli era diventata uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo grazie alla sua presenza elegante, alla capacità di raccontare l’attualità e a una carriera che l’ha vista protagonista tra spettacolo, cronaca e intrattenimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Addio a Patrizia Caselli, l'attrice è morta a 66 anni: aveva un tumore

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