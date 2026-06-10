Addio all' attrice Patrizia Caselli morta per turbo cancro ai polmoni a 66 anni l' ex compagna di Craxi diagnosi nel 2024
Aveva un tumore al terzo stadio, la malattia le era stata diagnosticata nel febbraio 2024, ma la donna ne aveva dato notizia a giugno di quell'anno È morta per "turbo cancro" ai polmoni l'attrice e conduttrice Patrizia Caselli, conosciuta anche per essere stata legata sentimentalmente a Betti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio a Patrizia Caselli, l'attrice è morta a 66 anni: aveva un tumore
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Addio Patrizia Caselli. L'attrice aveva un tumore al terzo stadio. facebook
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