Aveva un tumore al terzo stadio, la malattia le era stata diagnosticata nel febbraio 2024, ma la donna ne aveva dato notizia a giugno di quell'anno È morta per "turbo cancro" ai polmoni l'attrice e conduttrice Patrizia Caselli, conosciuta anche per essere stata legata sentimentalmente a Betti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio all'attrice Patrizia Caselli, morta per "turbo cancro" ai polmoni a 66 anni l'ex compagna di Craxi, diagnosi nel 2024

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Addio a Patrizia Caselli, l'attrice è morta a 66 anni: aveva un tumore

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