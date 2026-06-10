È morto Matteo Fantuzzi, poeta noto per aver trasformato la tragedia della strage di Bologna in poesia civile. La sua scrittura ha affrontato temi sociali e tragedie collettive, rendendo i momenti più dolorosi della storia condivisi attraverso versi che cercano di preservare la memoria. Fantuzzi ha dedicato molte delle sue poesie a eventi che hanno segnato il passato, dando voce alle vittime e alle emozioni collettive.

Come ha trasformato la strage di Bologna in poesia civile?. Quali temi sociali ha affrontato attraverso la sua scrittura?. Perché la sua visione della poesia è stata definita politica?. Cosa ha lasciato questo autore alla cultura del territorio?.? In Breve Pubblicò Kobarid nel 2008 affrontando il tema del precariato sociale.. Scrisse La stazione di Bologna nel 2017 sulla strage del 2 agosto 1980.. Collaborò con il Centro di poesia contemporanea dell'Alma Mater di Bologna.. Funerali sabato ore 10:30 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Castel San Pietro.. Il poeta civile Matteo Fantuzzi muore a 46 anni: la voce dei doveri storici si spegne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Matteo Fantuzzi: muore il poeta della memoria storica

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Addio al poeta Matteo Fantuzzi x.com

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