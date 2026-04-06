Il mondo culturale mantovano si stringe attorno alla scomparsa di Angelo Lamberti, poeta noto nel panorama locale. L’autore è deceduto all’età di 83 anni, dopo aver affrontato una lunga malattia. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra gli appassionati di letteratura e tra coloro che ne apprezzavano le opere.

Il culturale mantovano perde uno dei suoi autori più stimati: Angelo Lamberti è scomparso all’età di 83 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Il poeta e drammaturgo, che ha lasciato un’eredità composta da svariate opere pubblicate, aveva un legame indissolubile con Castel d’Ario. Nonostante avesse scelto Porto Mantovano come luogo di residenza negli ultimi anni, l’attaccamento al paese natale è rimasto un pilastro della sua identità e della sua produzione letteraria. L’eredità tra dialetto e memoria collettiva. Poco prima di un anno fa, presso il Palazzo Pretorio situato in piazza Castello, Lamberti ha presentato il suo testamento letterario intitolato Castlar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Angelo Lamberti: muore il poeta della memoria mantovana

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