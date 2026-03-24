Sarzana, 24 marzo 2026 – Era un figlio della città, per la quale ha sempre nutrito un sentimento forte e profondo. Corrado Bernardini si è spento all’età di 82 anni dopo aver combattuto contro una lenta malattia che non gli ha comunque impedito di continuare a seguire gli eventi della sua Sarzana e di guardare con interesse alle vicende di carattere nazionale. Una presenza costante non soltanto nelle vie del centro e in piazza Matteotti dove risiedeva ma soprattutto nelle camminate sulle montagne in quella passione condivisa per una vita con la moglie Luisa, insegnante in pensione delle scuole medie Poggi Carducci. Una carriera trentennale trascorsa come ingegnere alla Snam del gruppo Eni occupandosi di progettazione, sicurezza e impegnandosi per il conseguimento dell’idoneità per il rilascio della valutazione d’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Corrado Bernardini. Memoria storica della città, era appassionato di cultura e ambiente

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