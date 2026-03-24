L’America trumpiana impazzisce per una soldatessa che in realtà non esiste | è stata creata con l’intelligenza artificiale

Negli Stati Uniti si diffonde rapidamente una notizia riguardante una presunta soldatessa, apparsa in immagini generate dall’intelligenza artificiale. Le foto mostrano la figura in pose con il presidente, vicino a un caccia militare, ma non ci sono conferme ufficiali sulla reale esistenza di questa persona. La vicenda ha suscitato grande interesse sui social e tra i media.

Dalle foto nello Studio Ovale con Donald Trump alle pose accanto a un caccia F-22 Raptor fino alle immagini che la ritraggono in tuta mimetica nel primo giorno degli attacchi Usa contro l’Iran: l’America trumpiana è letteralmente impazzita per Jessica Foster, soldatessa statunitense capace di raccogliere su Instagram oltre 1 milione di follower in appena quattro mesi. C’è solo un piccolo dettaglio: la ragazza, in realtà, non esiste ed è stata generata con l’intelligenza artificiale. Tutto nasce da un’inchiesta del Washington Post, che ha evidenziato alcuni madornali errori presenti nelle foto social: dal nome di battesimo sulla targhetta invece del cognome alle bandiere americane sbagliate sino all’assenza di qualsiasi traccia reale negli archivi militari. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’America trumpiana impazzisce per una soldatessa che in realtà non esiste: è stata creata con l’intelligenza artificiale Articoli correlati Il negozio monzese che per farsi pubblicità si affida a una scimmia (creata con l'intelligenza artificiale)È a Monza da dieci anni ed è arrivato come un vulcano, proponendo un concept store con pezzi unici progettati da artisti e artigiani (anche del... Leggi anche: “È stata creata con l’intelligenza artificiale, non ha diritto di essere in cima alla classifica”: scoppia la polemica per la canzone di Jacub composta con l’AI