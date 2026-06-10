acquistare casa molti annunci con prezzi ribassati a milano firenze e bologna

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare italiano registra una diminuzione dei prezzi, con diversi annunci a Milano, Firenze e Bologna che mostrano ribassi. La tendenza si evidenzia in città con un aumento di annunci con prezzi ridotti rispetto ai mesi precedenti. Non sono stati forniti dati specifici sulle percentuali di ribasso o sui volumi di compravendite, ma la tendenza generale indica una leggera contrazione dei valori immobiliari.

Nel primo trimestre del 2026 il mercato immobiliare italiano mostra un lieve ma significativo cambiamento di direzione al ribasso. Secondo l’analisi di Idealista, la quota di annunci che registrano una riduzione del prezzo rispetto al valore iniziale è scesa all’8%, in diminuzione rispetto al 9% dello stesso periodo del 2025. Un dato che, nel complesso nazionale, suggerisce una maggiore stabilità delle valutazioni, ma che nasconde dinamiche molto più articolate a livello locale e di segmento di mercato. La classifica delle città dove i prezzi stanno scendendo di più. Se si osserva il dettaglio dei grandi centri urbani, emergono differenze marcate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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