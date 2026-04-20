Comprare casa a Milano prezzi in crescita Centro sale del 5,5% con affitti da 1200 euro

Nel secondo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Milano ha mostrato un incremento dei prezzi del 2,2%. In particolare, nel centro della città i costi sono saliti del 5,5%, con affitti che partono da 1200 euro al mese. Questa crescita si inserisce in un contesto di aumento generale dei valori nel settore immobiliare locale.

Nel secondo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Milano ha registrato un aumento dei valori pari al 2,2%. A evidenziarlo è l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che segnala una crescita diffusa in gran parte delle macroaree cittadine. L’incremento più significativo si registra nel Centro, dove per comprare casa i prezzi sono saliti del 5,5%. Qui il mercato resta sostenuto soprattutto dalla domanda di immobili di pregio, spesso acquistati da clienti stranieri attratti dal contesto e dai benefici fiscali. Le quotazioni per le soluzioni di lusso possono arrivare fino a 27-30 mila euro al metro quadro, mentre nelle zone più moderne come CityLife e Porta Nuova si raggiungono valori tra 20 e 30 mila euro al metro quadro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Buonasera a tutti sto per comprare casa e mi piacerebbe il pavimento in spc possibile vedere qualche foto e come vi siete trovati - facebook.com facebook