Nelle ultime ore, un nuovo supermercato del gruppo Pam è stato aperto all’interno del centro commerciale Panorama a San Mauro Torinese, in provincia di Torino. L’investimento complessivo ammonta a 20 milioni di euro e sono stati introdotti prezzi ribassati su diversi prodotti. La nuova apertura rappresenta un passo importante per il gruppo, che sta modificando la propria presenza sul mercato italiano.

Il gruppo Pam ha inaugurato nelle scorse ore a San Mauro Torinese (Torino), all'interno del centro commerciale Panorama, un nuovo superstore che segna l'avvio di un cambio di strategia per l'azienda in Italia. Il punto vendita è stato ridotto a una superficie di 3.700 metri quadrati, una dimensione più compatta rispetto alla precedente, con l'obiettivo di rendere la spesa più rapida e l'area commerciale più efficiente. Lo si legge in una nota. L'operazione fa parte di un piano di investimenti da 20 milioni di euro che la società ha stanziato per il Piemonte, regione scelta come apripista per il nuovo posizionamento del marchio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Cosa succede al centro commerciale Panorama: apre il nuovo Pam, prezzi ribassati e 20 milioni di investimenti

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