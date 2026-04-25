Domotek Volley travolge Acqui Terme | trionfo netto in trasferta

Nel match disputato al PalaValenza, Domotek Volley ha conquistato una vittoria in tre set contro Acqui Terme, con i parziali di 21-25, 28-30 e 16-25. La squadra ospite ha prevalso in modo netto, portando a casa tutti e tre i parziali senza lasciare spazio a recuperi da parte degli avversari. La partita si è conclusa con il risultato di 0-3 in favore di Domotek Volley.

? Cosa sapere Domotek Volley batte Acqui Terme 0-3 al PalaValenza con i parziali 21-25, 28-30, 16-25.. Il vantaggio ottenuto in trasferta apre la strada alla sfida di ritorno del 1 maggio.. La Domotek Volley Reggio Calabria domina il PalaValenza di Acqui Terme battendo 0-3 Acqui Terme, mettendo un vantaggio decisivo in vista della sfida di ritorno prevista per il prossimo 1 maggio. I ragazzi reggini hanno trasformato la trasferta in una vera e propria dimostrazione di forza, chiudendo i set con i punteggi di 21-25, 28-30 e 16-25. Nonostante l’assenza di Matteo Mancinelli, protagonista della conquista della Coppa Italia A3 ma fermo per un grave problema al ginocchio, la squadra ha mostrato una solidità tale da cancellare definitivamente le ombre lasciate dallo scorso anno durante lo spareggio per la promozione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek Volley travolge Acqui Terme: trionfo netto in trasferta Notizie correlate Coppa Italia Volley: trionfo Domotek Reggio CalabriaDomotek Reggio Calabria, la Coppa Italia Volley che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce La vittoria della Coppa Italia... Futura Under 19 travolge la Gallinese: trionfo netto con 6 retiLa Cadi Antincendi Futura Under 19 conferma il proprio valore tecnico e la solidità del progetto sportivo ottenendo una vittoria schiacciante per 7 a... Una raccolta di contenuti La Domotek mostra i muscoli! 0-3 ad Acqui Terme e ipoteca sulla finale Playoff: pronto il delirio per Gara-2 al PalaCalafioreE chi li ferma? E come li fermi? Domotek Volley Reggio Calabria travolgente: successo per 0-3 in Gara-1 della semifinale Playoff contro Acqui Terme. I reggini hanno cancellato le scorie di Gara-5 dell ... strettoweb.com Domotek Volley, inizia la serie playoff: oggi la prima semifinale contro Acqui TermeLa Domotek Volley è pronta a tornare in scena, dopo il trionfo nella Del Monte Super Coppa e la storica vittoria della Del Monte Coppa Italia di Serie A3. Ora, gli amaranto si preparano ad affrontare ... strettoweb.com