Serie C Domotek stende Acqui Terme in gara uno di semifinale per la A2

Nella prima partita delle semifinali di Serie C, la squadra Domotek ha sconfitto in trasferta Acqui Terme. La formazione amaranto ha mostrato un’energia intensa dall’inizio alla fine, con Saitta premiato come miglior giocatore. Il gruppo si è distinto per compattezza e attenzione, con contributi significativi di Laganà e un pubblico caloroso che ha sostenuto la squadra durante l'incontro.

Una forza dirompente. Amaranto in trasferta con una carica agonistica unica. Saitta eletto Mvp, un gruppo gagliardo, attento alle insidie, trascinato da uno storico Laganà e da un pubblico da trasferta d’impatto.Antonio Polimeni non sbaglia una scelta. Tanti e decisivi i palloni al centro con.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Domotek Volley travolge Acqui Terme: trionfo netto in trasferta? Cosa sapere Domotek Volley batte Acqui Terme 0-3 al PalaValenza con i parziali 21-25, 28-30, 16-25. Reggio in gioco: Domotek sfida Tricolore per la Serie A2Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una sfida decisiva tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Serie C, Domotek stende Acqui Terme in gara uno di semifinale per la A2Secco 0-3 il risultato della partita. La squadra di mister Polimeni proverà a chiudere i conti con la semifinale il primo maggio alle ore 20 al PalaCalafiore ... today.it La Domotek mostra i muscoli! 0-3 ad Acqui Terme e ipoteca sulla finale Playoff: pronto il delirio per Gara-2 al PalaCalafioreE chi li ferma? E come li fermi? Domotek Volley Reggio Calabria travolgente: successo per 0-3 in Gara-1 della semifinale Playoff contro Acqui Terme. I reggini hanno cancellato le scorie di Gara-5 dell ... strettoweb.com