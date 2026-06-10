Achille Lauro sbarca all' Olimpico per sedurre Roma con Comuni Immortali

Achille Lauro apre la stagione dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma, dopo la data zero a Rimini di “Comuni Immortali”. Con un messaggio rivolto ai fan, ha annunciato il ritorno in città, scrivendo: “Roma Mia sto tornando. Ci vediamo al nostro primo Olimpico”. È il primo grande tour negli stadi della sua carriera, e l'evento si svolge questa sera.

“Roma Mia sto tornando. Ci vediamo al nostro primo Olimpico". Achille Lauro dopo la data zero a Rimini di “Comuni Immortali”, il primo grande tour negli stadi della sua carriera, apre, questa sera, la nuova stagione dei concerti allo Stadio Olimpico. La setlist attraversa quasi dieci anni di carriera, mettendo insieme canzoni provenienti da periodi artistici molto diversi. Dalle sonorità urban degli esordi fino al cantautorato pop degli ultimi lavori, il concerto restituisce l'immagine di un artista che negli anni ha cambiato più volte linguaggio senza perdere la propria identità. L'inizio del concerto è previsto per le 21. In scaletta 23 brani tra i suoi grandi successi: “Amore Disperato” “Amor” e “Incoscienti giovani”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Achille Lauro: «Non è ancora tempo di legami e di avere una famiglia con tanti bambini»

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