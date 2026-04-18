Achille Lauro negli stadi | Rimini Roma e Milano concerti per noi comuni immortali E ora gli Usa

Achille Lauro ha annunciato nuovi concerti negli stadi di Rimini, Roma e Milano, sottolineando come siano eventi per celebrare la propria identità e l’immortalità condivisa con il pubblico. Dopo queste date, l’artista ha rivelato l’intenzione di esibirsi anche negli Stati Uniti. Nel frattempo, un riferimento culturale giapponese come il demone Hannya viene menzionato come simbolo di trasformazione personale, spesso associato ai tatuaggi che rappresentano le ombre interiori.

Milano – Hannya è uno di quei demoni giapponesi che la gente si tatua sul corpo per testimoniare di aver scovato le proprie ombre interiori trasformandole in portafortuna capaci di tenere lontani gli spiriti maligni. Il suo Hannya Achille Lauro se lo porta tatuato sul braccio sinistro e funziona davvero visto un periodo incredibile segnato da un Sanremo fortunato, da un album che gli ha cambiato la vita come Comuni mortali e da successi nei live – primo fra tutti quello al Circo Massimo dell’estate scorsa – che a giugno lo sbarcano negli stadi per tre concerti al “Romeo Neri” di Rimini il 7, Olimpico di Roma il 10 e “Meazza” di Milano il 15, nell’attesa di proseguire il cammino nel 2027 ancora a Roma e Milano, ma pure Udine, Bologna, Bari, Torino, Padova, Messina.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Achille Lauro negli stadi: “Rimini, Roma e Milano, concerti per noi comuni immortali. E ora gli Usa” Achille Lauro a Roma canta “Perdutamente” Notizie correlate Achille Lauro: nasce Comuni Immortali, l’evoluzione verso gli stadiL’universo musicale di Achille Lauro si prepara a una nuova espansione con l’uscita, prevista proprio oggi 17 aprile 2026, della versione speciale... Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concertiDopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Achille Lauro lancia Comuni Immortali: Un periodo stupendo; Comuni Immortali nuova edizione speciale dell’album di Achille Lauro; Achille Lauro: prima degli stadi, il nuovo album Comuni immortali; Achille Lauro lancia Comuni Immortali: Ultimo giro di musica, da cantare insieme. Achille Lauro negli stadi: Rimini, Roma e Milano, concerti per noi comuni immortali. E ora gli UsaPer il cantautore nuovi concerti a giugno e la riedizione del suo album con 5 canzoni (di cui tre inediti), Ieri sera esibizione a sorpresa a Fontana di Trevi. Sto traducendo le canzoni in inglese, s ... quotidiano.net Achille Lauro pubblica Comuni Immortali: nuovo album, live negli stadi e record di pubblicoAchille Lauro lancia l'edizione speciale Comuni Immortali dopo un anno da record con oltre 500.000 biglietti venduti e annuncia nuovi concerti negli stadi. megamodo.com Achille Lauro e l'evento segreto a Roma. L'invito ai fan per stasera: «Posti limitatissimi» x.com Achille Lauro sorpresa su Instagram: evento segreto a Roma sold-out in pochi minuti, boom per Comuni Immortali Link nei commenti facebook