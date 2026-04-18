Achille Lauro sorprende Roma | show segreto alla Fontana di Trevi per ‘Comuni Immortali’

Achille Lauro ha organizzato un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi, trasformando un luogo simbolico di Roma in un palco all’aperto. L’artista ha eseguito uno spettacolo segreto, attirando l’attenzione di passanti e media presenti in città. La performance, che si è svolta in modo discreto, ha coinvolto un pubblico di persone che si sono radunate senza preavviso nel cuore della capitale.

(Adnkronos) – Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. L’artista aveva anticipato tutto con un messaggio enigmatico sui social — “questa notte evento segreto, posti limitatissimi” — scatenando curiosità e caccia al link tra i fan. La sorpresa si è poi concretizzata in uno show improvvisato proprio davanti a uno dei simboli più iconici della Capitale, pensato per presentare il nuovo progetto musicale legato a 'Comuni Immortali', annunciato e lanciato proprio ieri 17 aprile 2026. Il risultato è stato un momento quasi cinematografico: pochi fortunati presenti, atmosfera intima ma suggestiva, e la città di Roma ancora una volta protagonista della poetica di Lauro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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