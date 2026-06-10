Mercoledì 10 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, davanti a circa 60.000 persone, è salito sul palco Antonello Venditti. L’artista ha duettato con Achille Lauro sulla canzone “Che tesoro che sei” in anteprima. Successivamente, sono stati intonati i cori di “Notte prima degli esami”. La performance si è svolta durante un evento musicale con grande affluenza di pubblico.

Sul palco dello stadio Olimpico di Roma di Achille Lauro, mercoledì 10 giugno, davanti a 60mila spettatori come dichiarato dall’organizzatore, è apparso Antonello Venditti. I due artisti hanno duettato in anteprima su “Che tesoro che sei”, brano del 1999 di Venditti, che uscirà nelle piattaforme dal 12 giugno. Al termine dell’esecuzione Venditti ha intonato “Notte prima degli esami” con un coro fortissimo da tutto lo stadio. “Antonello è veramente come questa città. – ha detto Lauro – Quando ero piccolo andavamo al mare e con gli amici ascoltavamo le canzoni di Venditti. Devo ringraziarlo per aver deciso di duettare con me ‘Che tesoro che sei’. E oggi veramente stiamo realizzando qualcosa incredibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro e Antonello Venditti all’Olimpico di Roma duettano in anteprima su “Che tesoro che sei”. Poi i cori su “Notte prima degli esami” – IL VIDEO

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