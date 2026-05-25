Antonello Venditti ha dichiarato che Lucio Dalla gli ha salvato la vita durante un periodo difficile negli anni Ottanta, quando attraversava un momento complicato. Il cantautore ha anche annunciato che si esibirà all’Olimpico in duetto con Achille Lauro, seguito da un’esibizione con Ultimo a Tar Vignata.

Forse non tutti lo sanno, ma Antonello Venditti sull’onda del successo negli Anni 80 non ha attraversato un momento sereno. “Stavo tanto male, anche se erano gli anni dell’apice del mio successo- ha detto l’artista a Domenica In ieri 24 maggio –. Lucio Dalla mi disse di andare via da Roma e mi ha portato a Carimate (in provincia di Como, ndr). Mi ha dato veramente una grande mano. Mi ha salvato la vita”. L’artista ha poi spoilerato che ha in serbo “Che tesoro che sei” cantata in duetto con Achille Lauro. “Credo che sia in giro del mondo, a me piace Lauro perché è un’installazione Andy Warhol. La reinterpretazione nostra su questa canzone è stupenda, fighissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antonello Venditti: “Lucio Dalla mi ha salvato la vita. Stavo tanto male”. Poi lo spoiler: “All’Olimpico duetterò con Achille Lauro e poi con Ultimo a Tar Vergata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonello Venditti choc: Lucio Dalla mi salvò la vita | Confessione commovente

Notizie e thread social correlati

Antonello Venditti: “Lucio Dalla mi ha salvato la vita in un momento molto difficile”Antonello Venditti ha dichiarato che Lucio Dalla gli ha salvato la vita durante un periodo difficile.

“Mi piacerebbe stare con qualcuno, vorrei tanto incontrare Achille Lauro. È il mio tipo ideale. Me lo presenti?”: l’appello di Evelina Sgarbi a Silvia ToffaninIeri, nel programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua...

Temi più discussi: Lucio Dalla mi ha salvato la vita. Quando ho sofferto di depressione mi ha fatto lasciare Roma Antonello Venditti a Domenica In; Antonello Venditti: Lucio Dalla mi ha salvato la vita in un momento molto difficile; Antonello Venditti: Lucio Dalla mi ha salvato la vita, in tv bisogna saper fare tutto. Mio nipote fenomeno del calcio: è la speranza...; Antonello Venditti, l'obesità, le lauree, perché indossa sempre gli occhiali Ray-Ban. Volevo farla finita dopo la separazione, Lucio...

Antonello #Venditti racconta la sua distanza da tv e social dopo aver lasciato le piattaforme a dicembre. A Domenica In il cantautore ha ricordato Lucio Dalla, che lo aiutò durante la depressione negli anni Ottanta. x.com

Antonello Venditti, l'obesità, le lauree, perché indossa sempre gli occhiali Ray-Ban. Volevo farla finita dopo la separazione, Lucio Dalla mi salvòAntonello Venditti super ospite della puntata di Domenica In del 24 maggio 2026. Venditti è uno dei cantautori italiani più celebri e amati, noto per il suo legame indissolubile ... corriereadriatico.it

Antonello Venditti: Lucio Dalla mi ha salvato la vita, in tv bisogna saper fare tutto. Mio nipote fenomeno del calcio: è la speranza della RomaSincero e carismatico, Antonello Venditti conquista il pubblico di Domenica In grazie alla sua semplicità. In una lunga intervista rilasciata a Mara Venier, il celebre cantautore ... leggo.it