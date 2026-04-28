Antonello Venditti torna con Daje nuovo album prima degli esami di maturità
Se “Notte prima degli esami” è diventata la colonna sonora di generazioni di maturandi, quest’estate - in occasione della maturità - Antonello Venditti torna a parlare agli studenti con “Daje”, il nuovo album live con cui il cantautore romano vuole ancora una volta lasciare il segno.Il 19 giugno.🔗 Leggi su Romatoday.it
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