Achille Lauro conquista l' Olimpico | 60mila voci per l' inizio di Comuni Immortali | GUARDA
Sessantamila persone hanno assistito all'apertura del tour negli stadi di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, dove ha eseguito il brano “Amor”. L'evento ha visto un grande afflusso di pubblico, con fan che hanno cantato insieme all'artista. La serata ha segnato l'inizio della tournée “Comuni Immortali”, che si svolge in diverse città italiane. L'esibizione è stata accompagnata da luci e scenografie che hanno coinvolto gli spettatori presenti.
Sessantamila fan per Achille Lauro allo Stadio Olimpico, dove ha aperto il suo tour negli stadi, “Comuni Immortali”, con il brano “Amor”. Un tripudio giallorosso. La tappa romana rappresenta uno dei momenti più importanti di questo nuovo percorso live. Roma è da sempre il cuore dell’immaginario artistico di Achille Lauro e il teatro naturale di alcuni dei capitoli più significativi della sua carriera: dal live a Piazza di Spagna per il lancio di “Amor” – certificato questa settimana doppio Platino – alla performance a sorpresa alla Fontana di Trevi per celebrare l’uscita dell’edizione speciale del suo ultimo album, “Comuni Immortali”. Piantedosi rivendica: "Espulsi 250 stranieri pericolosi. Oggi arrestati due esponenti dei Fratelli Musulmani" "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". La promessa di Tiziano Ferro 🔗 Leggi su Iltempo.it
Achille lauro incontra i ragazzi della strage di Crans Montana
Notizie e thread social correlati
Achille Lauro sbarca all'Olimpico per sedurre Roma con "Comuni Immortali"Achille Lauro apre la stagione dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma, dopo la data zero a Rimini di “Comuni Immortali”.
“Comuni Immortali”, Achille Lauro annuncia una nuova versione dell’album “Comuni Mortali”Achille Lauro ha annunciato una versione aggiornata del suo album intitolato “Comuni Mortali”.
Temi più discussi: Achille Lauro, show da ‘immortali’: 20mila incoscienti giovani al Neri. È un concerto da raccontare; Achille Lauro incanta Rimini: il video; Concerti San Siro estate 2026: strade chiuse e metro fino a tardi, il piano; Achille Lauro a Rimini, fan da tutta Italia per la data zero del tour.
Dopo il debutto a Rimini, Achille Lauro è pronto a conquistare lo Stadio Olimpico di Roma con uno degli appuntamenti più attesi della sua carriera. Il concerto andrà in scena il 10 giugno e sarà il secondo capitolo del progetto live che segna il suo esor facebook
Deborah Lauro - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Achille Lauro infiamma Rimini: al Neri 25mila spettatori per la data zero Comuni ImmortaliL’artista romano incanta Rimini nella data zero del tour negli stadi tra effetti speciali e i grandi successi da Amor a Rolls Royce ... altarimini.it
Achille Lauro, show da ‘immortali’: 20mila incoscienti giovani al Neri. È un concerto da raccontareL’artista romano incanta Rimini nella data zero del suo tour negli stadi tra fuoco, effetti speciali e i più grandi successi come ‘Amor’ e ‘Rolls Royce’ per fare cantare tre generazioni di fan ... msn.com