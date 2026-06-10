Achille Lauro conquista l' Olimpico | 60mila voci per l' inizio di Comuni Immortali | GUARDA

Notizia in breve

Sessantamila persone hanno assistito all'apertura del tour negli stadi di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, dove ha eseguito il brano “Amor”. L'evento ha visto un grande afflusso di pubblico, con fan che hanno cantato insieme all'artista. La serata ha segnato l'inizio della tournée “Comuni Immortali”, che si svolge in diverse città italiane. L'esibizione è stata accompagnata da luci e scenografie che hanno coinvolto gli spettatori presenti.